Colpo di scena: errore nell’abbinamento dell’Atletico, rischio replay sorteggio

Ricorso dell'Atletico Madrid: nell'urna delle avversarie è stato inserito al Liverpool al posto del Manchester United

Potrebbe decadere il sorteggio degli ottavi di Champions League di questo pomeriggio. L'Atletico Madrid, infatti, ha presentato un ricorso per via di un errore effettuato al momento della composizione dell'urna per assegnare l'avversaria dei Colchoneros. Secondo il club iberico, i responsabili del sorteggio hanno inserito la pallina del Liverpool, squadra che non poteva affrontare l'Atletico Madrid in quanto avversaria nei gironi, e non quella del Manchester United. Nel caso venisse certificato l'errore, il meccanismo sarebbe saltato e quindi gli accoppiamenti sarebbero da ricomporre.