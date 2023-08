Clamorosa sconfitta rimediata dall'Atalanta che viene battuta per 2-1 dal Frosinone di Di Francesco: la squadra di casa passa in vantaggio al minuto 5' grazie alla seconda rete stagionale di Harroui, il raddoppio arriva al 24esimo grazie a Monterisi. Di Zapata il gol nella ripresa inutile per l'Atalanta. Sorride il Monza che, trascinato da un super Colpani (doppietta), dimentica la sconfitta contro l'Inter e guadagna i primi tre punti della stagione, battendo per 2-0 l'Empoli.