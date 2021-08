Colonnese: “Scudetto, l’Inter resta la più forte. Inzaghi top? Deve dimostrarlo”

L'ex difensore a TMW Radio: "Penso che sia la squadra da battere"

L'Inter parte davanti a tutte le pretendenti in chiave scudetto, nella griglia disegnata da Francesco Colonnese. "È ancora la più forte, parte da un lavoro pregresso e non ha cambiato sistema di gioco - spiega l'ex difensore nerazzurro in esclusiva a TMW Radio -. Le linee guida sono le stesse, ma anche con quei talenti che ha perso mi sento dire che ha un 3-5-2 competitivo, difensori centrali importanti, a centrocampo ha dei top con alternative giuste. Penso sia ancora la squadra da battere".