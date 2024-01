L'ex difensore dell'Inter Francesco Colonnese si è espresso anche ai microfoni di TAG24 alla vigilia della gara di Firenze: "Come al solito l’Inter affronterà la gara sapendo di essere l’antagonista numero uno della Juventus. Deve cercare di vincere le partite, non ha alternative. Quella contro la Fiorentina non sarà una partita semplice, anche perché le assenze di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono molto pesanti. Quella del turco mi preoccupa, perché è un giocatore fondamentale, mentre nell’altro ruolo c’è Davide Frattesi che è comunque un’alternativa di livello assoluto. Ci sarà Kristian Asllani, che è migliorato molto rispetto all’inizio, ma indubbiamente non è allo stesso livello di Calhanoglu”. Sull'avversaria di domani aggiunge: "La Fiorentina è quarta in classifica e non si trova di certo lì per caso. Andare al Franchi non è mai semplice per nessuno, anche dal punto di vista ambientale, perché il pubblico è molto fastidioso e l’Inter è una rivale acerrima della Viola. Ci sono state, anche negli ultimi anni, partite molto combattute e non sarà per niente semplice. La squadra di Italiano venderà cara la pelle e sono certo che ci vorrà una grande prestazione dei nerazzurri per portare a casa il risultato".

Per la prima volta l’Inter si trova costretta ad inseguire, in attesa della gara di recupero contro l’Atalanta. Tornano i fantasmi del della gara scudetto contro il Bologna di due stagioni fa?

“Da quanto sento e percepisco, tutti stanno già con la testa a quella situazione di due anni fa, ma l’Inter invece deve fare in modo di non pensarci. Adesso è evidente che la Juventus punta al titolo, perché fino a oggi si era nascosta dietro a un dito continuando a sostenere che l’obiettivo fosse il quarto posto, ma sapevamo tutti che non era davvero così. Anzi, i bianconeri ci credono fermamente e oggi è una certezza che vogliano lottare per lo Scudetto. L’Inter lo sapeva già prima, ma adesso è una certezza assoluta e questo è un motivo in più per cercare di non mollare e vincere le sue partite, senza cadere in nessun tipo di tranello mediatico. Questi sono tutti i giochi che servono per aumentare la pressione, ma i nerazzurri devono essere concentrati sul proprio obiettivo come ha fatto fino a oggi”.

L’Inter resta la squadra più forte?

“Questa squadra, negli ultimi anni, è diventata un po’ l’oggetto di antipatia per tutti. Questo capita quando cominci a far paura, quando inizia a vincere. Per tanti anni nerazzurri sono stati simpatici, e non hanno vinto. Credo però che al popolo neroazzurro faccia piacere, a questo punto, diventare antipatico”.