La semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juve di stasera non può essere un semplice momento di passaggio nella stagione dell'Inter, che ha bisogno vitale di fare risultato per invertire un trend preoccupante. E' il pensiero espresso da Francesco Colonnese, nel corso del suo intervento su Radio 24: "E' un momento difficile per l'Inter, la sconfitta di sabato è pesantissima - le parole dell'ex difensore nerazzurro -. Anche se tutti pensano che la Coppa Italia non sia importantissima, lo è eccome. A maggior ragione per la situazione attuale".