"Grande acquisto a parametro zero". Questo il parere di Francesco Colonnese sul probabile matrimonio estivo tra Piotr Zielinski e l'Inter: "Ha preso un giocatore molto forte. È un centrocampista completo, una mezz’ala che gioca bene sia in avanti che in difesa. Il reparto è già molto forte e per il futuro diventerà ancora meglio", sottolinea nell'intervento sulle frequenze di TMW Radio.

Su Bisseck e Darmian come braccetti?

"Questi calciatori, come Bisseck, sono giovani e possono adattarsi anche ad altre posizioni. Darmian è un giocatore che mi piace tantissimo. Con Inzaghi, poi, i difensori vanno anche avanti. Il gioco di Inzaghi è un antico moderno. Anche una volta i difensori si trovavano a fare gli attaccanti. La difesa a tre è tornata di moda visto che si è capito che con tre difensori importanti si ha una sofferenza minore".

Sulla fase offensiva: manca qualcosa? Un giudizio su Arnautovic?

"Non è facile trovare giocatori adatti per l’Inter. Credo che bisogna cercare di capire che gli attaccanti fanno la differenza e l’Inter deve trovare un giocatore tipo Muriel. Sanchez sta rendendo meno del dovuto. Se si vuole puntare a qualcosa di davvero importante serve un giocatore pronto nell’immediato. Arnautovic a me non fa impazzire perché lo vedo non abbastanza cattivo. Un’alternativa che a me piace molto è Muriel".