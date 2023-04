" L’Inter mi aspettavo che facesse una grande gara e ne ero quasi certo. Anche perché conosco bene l’attenzione che questa squadra ha avuto in Champions League". Lo dice Francesco Colonnese , intervistato da Serieanews.com per analizzare l'ultima due giorni di Champions League che ha visto anche l'Inter trionfare a Lisbona: "Poi il Benfica con il Porto ha mostrato che non era in un’eccezionale periodo di forma - aggiunge -. Non lo era neanche l’Inter sotto il punto di vista del risultato, ma per il gioco mi è sembrata comunque meglio. Poi l’assenza di Otamendi mi ha fatto subito pensare che qualche errore l’avrebbero fatto. L’Inter è stata molto brava a sfruttare le lacune che il Benfica ha lasciato".

"La Champions League - prosegue - ha insegnato che le partite sono molto aperte nonostante sicuramente un grande risultato che dà un vantaggio all’Inter. Bisognerà fare attenzione. Il Benfica giocherà una partita più aggressiva. Già all’andata forse era convinta di fare di un sol boccone l’Inter, invece non è stato così. Per il campionato, poi, l’Inter deve tornare a fare punti e cercare di vincere un po’ di gare. Perché non può una squadra così forte essere così in bilico per il quarto posto. L’Inter la reputo molto più forte delle altre squadre in lotta per la rosa, per l’organico. Sarebbe un grosso danno se non dovesse arrivare quarta".