"Avere vantaggio in campionato è un aspetto positivo per l’Inter. Non devono però adagiarsi contro la Salernitana, devi vincere e non far brutte figure" ha avvisato l'ex difensore nerazzurro, Francesco Colonnese, intervistato da Radio Sportiva.

Sula Champions League:

"Dà emozioni diverse, si gioca contro una squadra solida, forte, ben allenata, non sarà semplice da battere perché Simeone è un grande allenatore. Lui è uno dei migliori al mondo, sa che l’Inter calcisticamente e qualitativamente è migliore. Cercherà di trovare delle lacune".