Tre anni al Milan e sei trofei vinti, Angelo Colombo rossonero dal 1987 al 1990 ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del derby di Milano: “Si sono persi 4 derby consecutivi ma la classifica oggi ci vede davanti. E per il gioco espresso in queste prime giornate dico che il Milan è la squadra migliore in Italia. Lo stesso Napoli sta andando bene ma non è come l'anno scorso. Quel che impressiona è che l'Inter non abbia preso gol. Eppure per il gioco espresso finora preferisco quello del Milan. Chiaro che poi il derby è una partita a sé, ma per i rossoneri ci sono ottimi presupposti”. L’ex mediano rossonero analizza la squadra di Pioli e non ha dubbi: "Ma la forza del Milan è il gruppo. Lo ammetto, sono rimasto colpito dal collettivo, dall'unione fra i giocatori, dalla compattezza di squadra. E penso che se dovesse mancare Giroud ci saranno altri giocatori che daranno il loro contributo. Senza di lui certamente si perderà qualcosa a livello di esperienza ma la forza del Milan, ripeto, è il collettivo".

Daniele Luongo