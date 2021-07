Colombini: “All’Inter sono cresciuto in tutto. Thiago Motta ci aiuta tanto”

Il terzino sinistro è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro

Dopo una stagione in prestito al Novara, Lorenzo Colombini, terzino sinistro classe 2000 cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, vuole ritagliarsi uno spazio importante in Serie A con lo Spezia. "Allenarmi all'Inter è stata per me una grande esperienza, parliamo di un club di primo livello in tutto e per tutto - le sue parole ai canali ufficiali del club ligure -. Ho fatto due anni lì e sono cresciuto sia fisicamente che mentalmente. In Youth League ci sono ritmi molto più elevati rispetto al campionato Primavera ed è stato indimenticabile segnare contro il Barcellona. Thiago Motta da tifoso dell'Inter lo conoscevo già. Aiuta tantissimo e dà tanti consigli. Ci sta dando una mano e quando torneremo a lavorare in gruppo lo scopriremo ancora di più".