Jorge Luis Pinto, ex ct della Colombia, è rimasto deluso dall'ultima prestazione dei Cafeteros, vittoriosi per 1-0 sul Venezuela nella prima gara del girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026: "Non è stata una bella partita, non c'è stata tanta lucidità calcistica - le sue parole -. Mi sembra che la gestione degli spazi e delle rotazioni da parte della squadra abbia confuso un po' il tutto. Alcuni giocatori hanno perso la posizione di gioco", le sue parole ad AS Colombia. Prima di riservare delle critiche all'interista Juan Cuadrado, capitano della selezione di Nestor Lorenzo: "Non può giocare in mezzo, è un giocatore di fascia.

Non ha la creatività per fare quel tipo di ruolo. Sento che la Colombia ha perso quell'elemento del gioco a centrocampo. Questo ha complicato un po’ la partita, ma è stata vinta, alcuni errori si dimenticano, comunque bisogna correggerli".