Il prossimo 16 dicembre, la Nazionale colombiana disputerà la sua ultima partita del 2023 sfidando in amichevole il Messico, a Los Angeles, per celebrare il 20esimo anniversario del MexTour. I Cafeteros, che venerdì hanno fatto il loro esordio nel girone di qualificazione per la Coppa del Mondo 2026 battendo 1-0 il Venezuela, giocheranno ancora una volta una partita nel sud della California contro il Tricolor. Difficile, se non impossibile, la presenza del capitano Juan Cuadrado, che sarà impegnato in un calendario fittissimo con l'Inter.