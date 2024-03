I noti, e molto spesso amplificati, problemi che sta vivendo Steven Zhang non incideranno sulla serenità e soprattutto sull'operato dell'Inter, specie in fase di mercato. Se ne dice convinto Fulvio Collovati, intervistato da Calciomercato.it: "Non credo che tutto questo influirà sul mercato, anche perché la dirigenza dell’Inter è gestita da persone capaci, argute ed esperte, i risultati degli ultimi anni in questo senso parlano chiaro. Alla lunga però servirà un cambiamento: questo mi sembra fuori discussione. Non si può andare avanti così e ristrutturando o rifinanziando il debito ogni anno".

Collovati ha anche commentato le dichiarazioni recenti dell'ad nerazzurro Beppe Marotta: "In una scala gerarchia penso che sia una figura fondamentale per conservare la competitività della squadra nel corso degli anni. All’interno dell’Inter, Marotta secondo me è la persona più importante. Poi viene Simone Inzaghi, che sta facendo indubbiamente un grandissimo lavoro e forse ha un po’ stupito qualcuno per la bravura che sta dimostrando. È altrettanto ovvio inoltre che senza campioni di un certo livello non vai da nessuna parte, però Marotta e Inzaghi stanno facendo la differenza in questo periodo storico dell’Inter".