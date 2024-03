Fulvio Collovati riassume, in un'intervista a Sportpape, i rimpianti dell'Inter dopo l'eliminazione dalla Champions League. “È difficile vedere una squadra che va in trasferta e raccoglie quattro-cinque palle gol importanti. Era evidente da subito che sarebbe stata una partita complicata di sofferenza, rognosa e ostica: l’Atletico Madrid è tra le squadre più forti di Spagna. Naturalmente, se non fai gol, con le occasione avute, poi prendi gol; sul secondo subito sarebbe stata bastata un po’ più di accortezza difensiva”

Il giudizio sulla stagione in corso resta comunque positivo. “Sta vincendo il campionato, al momento con 16 punti di vantaggio. Lo scorso anno l’ha vinto il Napoli con 16 punti avanti; era da tempo che non ci si imponeva in questo modo. L’anno scorso ha fatto tre finali e ne ha vinte due, quest’anno ha lo scudetto. È una stagione da 7, indubbiamente”.