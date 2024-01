Intervistato da News.Superscommesse.it, Fulvio Collovati, campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 1982, opinionista sportivo ed ex calciatore, tra le altre, di Milan, Inter e Roma, dice la sua sulla serrata lotta scudetto tra Inter e Juventus.

In vista dello scontro diretto in programma il 4 febbraio, la Juventus ha momentaneamente superato l'Inter in testa alla classifica. Qual è il suo punto di vista sulla sfida scudetto?

"Escludo che il sorpasso in classifica possa mettere pressione all'Inter. Il campionato finora è avvincente e la sfida in testa molto interessante. Rimango dell'idea che i nerazzurri abbiano qualcosa qualcosa in più, soprattutto a livello di organico. Non dico tutto, ma molto si giocherà nello scontro diretto del 4 febbraio. Lì si capirà se l'Inter è davvero devastante, come lo è in questo momento, o se la Juventus sia in grado di reggere la marcia positiva che sta portando avanti in campionato. Allegri sta facendo un lavoro eccezionale, è stato bravo a compattare il gruppo e in campo si vede che la squadra ha fame. Sono valori che potrebbero bilanciare il divario tra bianconeri e Inter. Lo scontro diretto dirà molto di questa stagione".

Gli impegni europei dell'Inter potrebbero rappresentare un vantaggio per la squadra di Massimiliano Allegri?

"Non credo gli impegni siano un grosso problema per i nerazzurri. L'Inter ha una panchina lunga e di qualità, può contare su due squadre, entrambe molto forti. (...) Il doppio impegno, più che sul piano fisico, può incidere sulle energie mentali, non a caso spesso Allegri dice che marzo e aprile sono i mesi più importanti per il campionato, quelli decisivi per lo scudetto".