Nessuno è pronto a mettere la mano sul fuoco per confermare la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham anche nella prossima stagione. Nulla è ancora deciso, ma già le voci di un presunto desiderio dell'ex Inter e Juve di tornare ad allenare in Italia stanno cominciando a circolare. Forse troppo prematuramente, come sottolineato da Fulvio Collovati a TMW Radio: "Non penso che al Tottenham si sia rotto qualcosa tra le parti, anche perché la società sta facendo di tutto per trattenerlo - le parole dell'ex difensore -.