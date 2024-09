"Al cospetto di Inzaghi, Fonseca questa volta l'ha vinta con la sua strategia". Esordisce così Fulvio Collovati a TMW nell'analisi chiamato a fare sul derby di Milano vinto dai rossoneri. Commento durante il quale l'ex calciatore campione del Mondo '82 apostrofa i nerazzurri. "Però c'è da dire anche un'altra cosa: l'Inter deve cambiare marcia, se non ritrova l'umiltà diventa difficile. I difensori facciano i difensori. Io sono stato uno dei primi a parlare di calcio totale, ho parlato di difensori che devono accompagnare l'azione, ma il primo compito è fare il difensore. Strategicamente l'ha vinta Fonseca, ma l'Inter ritrovi quella fame che ha caratterizzato l'ultima stagione".

È il terzo passo falso dell'Inter in campionato. Sembra una squadra un po' appagata.

"Sì, la sensazione è questa. E' successo al Napoli l'anno scorso, al Milan dopo che ha vinto lo Scudetto. Succede quando non affronti la partita con la stessa fame. L'Inter come organico è superiore alle altre, ma per vincere lo Scudetto sono necessarie anche altre componenti".