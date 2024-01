Intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, l'ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato della prossima sfida in campionato dell'Inter che, al ritorno da Riyadh dopo aver sollevato la Supercoppa, affronterà la Fiorentina al Franchi per la 21esima giornata di campionato: "L'Inter non ha una rosa ampia, di più. È come se avesse due squadre. Non avrà Barella, ma metterà Frattesi, lo stesso vale per il sostituto di Calhanoglu, che sarà Asllani. Penso che mancherà più il regista ai nerazzurri, perché negli ultimi due anni è diventato una pedina fondamentale per il gioco di Inzaghi".

Sulla Supercoppa:

"Spostare il calcio italiano all'esterno in questo modo è negativo. Questa è una competizione che va giocata in Italia. Basta guardare in Inghilterra, dove hanno moltissime competizioni, e le giocano tutte da loro".