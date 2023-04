Su Acerbi: "A inizio stagione è stato osteggiato ingiustamente. Non c'è cosa più bella per un giocatore però che rispondere sul campo. È un ragazzo silenzioso e ha preferito rispondere con i fatti. Ora lo apprezzano, è anche un nazionale, sa come giocare nella difesa a tre di Inzaghi e ha tolto il posto a De Vrij forse perché è più bravo in impostazione. Fa il centrale, fa il marcatore, ma è bravo anche a far partire l'azione. Anche nella Lazio si esprimeva in questo modo. Anche Darmian sta facendo bene, ha sostituito Srkiniar nel migliore dei modi".

"Milan-Napoli è stata una partita splendida, sembrava calcio inglese. In campo europeo, poi, l'Inter è un'altra squadra. Il motivo non lo conosco, ma sono stati capaci di perdere incomprensibilmente 10 partite in campionato, mentre in coppa giocano e segnano. C'è molta psicologia in tutto questo". Così Fulvio Collovati, intervistato da Radio Nerazzurra , dove ha ampiamente parlato della bella vittoria dell'Inter a Lisbona contro il Benfica e di vari argomenti che riguardano la Beneamata.

Monza-Inter è un'altra partita di quelle abbordabili, quindi pericolosa...

"Mi viene da ridere quando sento che l'allenatore deve caricare una squadra per la gara di Champions League. Il problema vero è quando incontri il Monza, il Bologna, l'Empoli, la Salernitana... In quel caso bisogna lavorare sulla testa dei giocatori perché c'è il rischio di cali di concentrazione che l'Inter ha vissuto in stagione. Non vinci solo perché hai l'organico migliore, ma perché metti la testa in ciò che fai. Su questo Inzaghi avrebbe dovuto fare qualcosa di più".

Quanto è importante un portiere con il carattere di Onana?

"Il portiere per antonomasia è sempre stato un ruolo un po' folle. Solo un giocatore era calmo e flemmatico in quel ruolo ed era Dino Zoff. Gli altri sono stati un po' tutti abbastanza eclettici, pronti a prendersi dei rischi. Onana sta interpretando il ruolo alla perfezione. Magari sbaglia come a Salerno, ma chi non ha mai sbagliato? Dà sicurezza perché esce e dà tranquillità ai compagni. E' un gatto tra i pali e si prende le sue responsabilità".

Le favorite per le semifinali sono quelle che hanno vinto all'andata?

"Real e City si incontreranno in semifinale, questo per noi italiani non è male. Noi porteremo una squadra in finale ed è positivo per il nostro calcio, dopo averne portate tre ai quarti. Credo la favorita per la vittoria finale sia sempre il Real Madrid. Tra Napoli e Milan è ancora tutto aperto, la partita di ritorno è indecifrabile. L'Inter se non sfrutta il vantaggio accumulato commette un suicidio nel vero senso della parola. Nel calcio è già successo, ma non spacciamo il Benfica per il Real Madrid: è da temere, ma l'Inter di Lisbona è superiore".