Intervistato da Calciostyle.it, l'ex nerazzurro Fulvio Collovati che del periodo in cui ha vestito la maglia dell'Inter ricorda con piacere "le due semifinali, col Real Madrid che fummo eliminati non da una squadra qualsiasi", è tornato a dire la sua sulla squadra di Simone Inzaghi: "Sai adesso è troppo facile dirlo, ma l’ho detto forse ad agosto quando c’è stato il mercato. L’Inter è la squadra più forte del campionato, diciamo la verità! È la squadra che se si guarda allo specchio come ha fatto contro il Sassuolo e contro il Bologna magari rischia anche di perdere lo scudetto ma può perderlo solo lei perché è la squadra che ha ricambi.

Ha i centrocampisti Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Frattesi che tutti fanno goal. Tu trovami quattro centrocampisti così in un altra squadra che fanno goal, non ce n’é".