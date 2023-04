Simone Inzaghi merita la riconferma all'Inter? Di fronte a questa domanda, Fulvio Collovati, ospite negli studi della 'Domenica Sportiva' su Rai 2, risponde con toni secchi: "Dico che all'estero sono stati esonerati due allenatori per molto meno, ovvero Julian Nagelsmann e Graham Potter. E dico anche che un percorso del genere, con dieci sconfitte in 28 partite, non è accettabile per una squadra con questa forza. Un campionato è fatto di 38 partite: nei tre campionati prima di questo l'Inter ne aveva perse undici complessivamente. Non si può non pensare all'esonero di fronte a questi numeri.