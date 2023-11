Fulvio Collovati, grande ex difensore ed ex campione del Mondo con l'Italia, è intervenuto ai microfoni di News.Superscommesse.it esprimendo la sua opinione in merito al derby d’Italia e alle conseguenze del doppio impegno dell’Inter in campionato e Champions League.



Il pareggio di Torino tra Juve e Inter sembra aver accontentato tutti: secondo lei è davvero un risultato positivo per entrambe?

“Sì, direi che forse è positivo soprattutto per la Juve. L'Inter aveva la possibilità di andare già in fuga: poi per carità, siamo a un terzo del campionato, quindi è complicato parlare già adesso di lotta Scudetto. Però certamente poteva portarsi a +5 sulla Juve, insomma sarebbe stato un segnale di dominio. Si è visto nel secondo tempo che alla fine erano tutti contenti così, ma quella che ne è uscita meglio forse è la Juventus”.

Il doppio impegno per l’Inter (Champions e campionato) alla lunga potrà pesare sui nerazzurri, rispetto alla Juventus che invece gioca una volta a settimana?

“Sinceramente credo sia un po' gli alibi degli allenatori. Anche perché adesso le squadre hanno 30 giocatori: nell'Inter ci sono Frattesi, Augusto, Asllani, Arnautovic o Cuadrado in panchina, quindi la rosa è lunga. Al massimo può essere più una questione mentale, per i viaggi, ma sicuramente a livello fisico non sposta nulla”.

Bremer, Acerbi, Tomori… Da ex grande difensore, chi pensa che sia il centrale più forte di questo campionato finora?

“Senza nulla togliere agli altri, ma per me Acerbi è fortissimo. In prospettiva, poi, mi piace tantissimo Buongiorno del Torino: è un ottimo difensore”.