Il segreto del Napoli? A rispondere è Fulvio Collovati che a Vikonos Web Radio/Tv ha detto: "Vivo a Milano, ci sono critiche feroci per l’Inter, vince col Napoli ma poi perde con Empoli e Bologna, gli azzurri non hanno invece discontinuità, grazie anche al fatto che sono giovani, magari non hanno la carriera di Insigne, Mertens o Koulibaly, ma il loro impegno e la loro dedizione sono impareggiabili. Questi ragazzi hanno fame e si vede".