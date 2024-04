Intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania, l'ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato della possibilità che Antonio Conte possa approdare sulla panchina del Napoli: "Dipende dai giocatori che gli metti a disposizione. Dipende tutto da De Laurentiis che è un padre padrone della società che se ha intenzione di prendere Conte significa che apre ad un determinato mercato, perché Conte è un allenatore esigente e non penso che venga a Napoli ad accontentarsi di una rivoluzione giovanile perché perde già Osimhen, perde Zielinski, non penso sia contento di prendere giocatori sconosciuti".

E ancor: "Lo attira molto la piazza di Napoli, questo ve lo dico con certezza perché è una piazza stimolante, ambiziosa e la città è meravigliosa. Poi Conte è anche furbo, e questo campionato del Napoli è stato molto negativo per cui avrebbe le carte per rilanciare il Napoli. Italiano è diverso, ha allenato la Fiorentina con Vlahovic, ha accettato di allenarla senza i giocatori migliori. Non dipende né da Italiano né da Conte, dipende dal Presidente. Il Napoli ha un problema con l’esterno sinistro ma anche con i due centrali, deve prendere un centrale, ha fallito con Natan, si arrabatta tra Juan Jesus e Ostigard ma un difensore con l’esperienza di Koulibaly, o una certezza come Kim il Napoli non lo ha trovato. Ci vuole un centrale perché come ha detto anche Calzona, non si possono prendere continuamente gol in quel modo lì".