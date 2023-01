A chi converrebbe lo scambio Brozovic-Kessié tra Inter e Barcellona? Incalzato da Calciomercato.it, Fulvio Collovati affronta l'argomento partendo da un concetto chiave: "Brozovic è un giocatore indispensabile, anche solo per il ruolo che copre. È un play e giocatori così sono difficili da trovare. Prendiamo come esempio la Juventus, sono anni che cerca un regista. Per cui Brozovic fa parte di quei giocatori imprescindibili che fanno girare la squadra. Mi rendo conto che abbia 30 anni, ma oggi le carriere dei calciatori sono lunghe".

"A livello economico - aggiunge - non mi sembra che né Inter né Barcellona siano società che possano permettersi ingaggi stratosferici. Probabilmente l’unico vantaggio sarebbe per Brozovic un prolungamento di contratto e per Kessié il fatto che giocherebbe di più, visto che al Barcellona ha poco spazio. Per il resto mi sembra un’operazione più dettata dai bilanci che non dalle strategie tecniche".