Mattia Collauto, ex ds del Venezia, si è soffermato ai microfoni di Violanews.com su Tanner Tesmann, che sfumata l'opportunità di approdare all'Inter è ora molto appetito dalla Fiorentina: "Se l'Inter lo voleva aveva delle buone ragioni. Giocare in una squadra come l'Inter, dove c'è la necessità di vincere non è la stessa cosa che giocare in una squadra di medio alto livello, dove c'è più serenità nell'esprimersi. La Fiorentina è il passaggio giusto per il ragazzo"