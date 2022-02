Collauto, ds Venezia: “Inter e Napoli squadre difficili da affrontare per noi”

Il dirigente lagunare: "Battere i partenopei domenica per noi sarà un'impresa ardua"

In vista del match contro il Napoli, Mattia Collauto, ds del Venezia, è stato intervistato da Kiss Kiss Napoli dove ha presentato così la gara di domenica pomeriggio al Penzo: "Squadre come Inter e Napoli sono difficili da affrontare per noi perché riescono a portarsi a casa il risultato, anche quando giocano male, grazie ai loro fuoriclasse. Battere domenica il Napoli sarà un’impresa ardua per noi perché affrontiamo una squadra forte che ha un grande allenatore. Cercheremo di andare oltre le difficoltà e fare la nostra partita".