Con l'estate in arrivo ogni occasione per rinfrescarsi sarebbe ben accetta. E non poiteva evidentemente esserci periodo migliore per annunciare una nuova linea di frigoriferi per esterni colorati di nerazzurro. Nello specifico si tratta di prodotti della serie Inter Milan GC, dotati di compressori DC inverter ad alte prestazioni, con un raffreddamento che può raggiungere i -20 ℃. Specifiche tecniche che nascono dalla nuova collaborazione tra l'Inter e il marchio Colku, tra i più noti in Cina, che ha ottenuto l'autorizzazione dal club nerazzurro a usare il suo brand.