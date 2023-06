E' finita ieri l'avventura al Tigre di Facundo Colidio, che ha chiuso la sua parentesi in prestito in Argentina perdendo 2-0 col San Paolo in Coppa Sudamericana. "Me ne vado molto contento, è stato un anno e mezzo spettacolare - ha commentato a ESPN l'ex Boca Juniors -. Ho conosciuto un grande club. Sono grato alla società, al presidente e ai miei compagni di squadra. Porto con me i ricordi più belli".