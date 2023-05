Ai microfoni di ItaSportpress.it, l'ex centrocampista della Fiorentina Sandro Cois ha commentato l'approdo in finale di Conference League da parte della Viola: "È stata una gioia immensa! Io, in otto stagioni a Firenze, ho disputato otto finali, ma mai nessuna europea. Sono contento per la squadra attuale e per i tifosi. Il West Ham? È una squadra che puoi battere tranquillamente. Invece l’Inter è più forte sulla carta, ma mi viene da dire: perché no? Nelle finali non esistono vincitori già con la medaglia cucita sul petto".