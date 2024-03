Il passaggio di consegne tra Diego Alberto Milito a Lautaro Martinez ai tempi del Racing Avellaneda ha una data simbolica: 31/10/2015. Un cambio ordinato da Diego Cocca, all'epoca tecnico della Academia, che ricorda così quel giorno ai microfoni di Sportitalia.com: "Volevamo dimostrare che Diego si poteva riposare un po’ dato che si avvicinava al ritiro, fu un messaggio diretto alla gente, a Diego, ma anche a Lautaro stesso - il suo ricordo -. Per dirgli che aveva la possibilità di cominciare a dimostrare che aveva tutte le carte in regola per essere il successore del Principe. Per me quel momento fu molto importante e voluto".

A proposito della crescita del Toro, Cocca spiega: "Andava accompagnato, messo a suo agio. Era controproducente dirgli che sarebbe potuto essere il miglior attaccante del mondo. Piuttosto cercavo personalmente di consigliargli di continuare a fare ciò che stava facendo: lavorare, crescere ogni giorno, apprendere dai più esperti. Lo fece. Ha dimostrato in Italia quanto vale, per come si è adattato così velocemente e come ha iniziato a rendere fin da subito in un club grande come l’Inter. Facendo gol a raffica".