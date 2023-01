"Sentenza clamorosa, ma il CdA ha le capacità per difendere il club". Raggiunto dal Corriere di Torino, Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto così sulla penalizzazione di 15 punti inflitta ieri al club bianconero. "Ho letto che il procuratore della Federcalcio, chiedendo la penalizzazione, avrebbe detto che la Juve deve stare sotto la Roma. Non è accettabile: dica, penalizzazione di 9 punti, afflittiva, ma che deve stare sotto la Roma mi è sembrata un’espressione infelice, se l’ha davvero pronunciata".