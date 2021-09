Clauss: “Dumfries impressionante agli Europei. Ha lo stesso stile di Hakimi”

Il terzino del Lens: "Quando li vedo mi dico che sono ancora lontano dal livello di alcuni giocatori"

Da due stagioni tra gli elementi più interessanti proposti dal campionato francese, Jonathan Clauss, terzino del Lens, parla per il sito ufficiale della Ligue 1 rivelando le sue fonti di ispirazione: "Mi piaceva molto Dani Alves al Barcellona: giocava a quattro ma avanzava molto in fase di non possesso quando Sergio Busquets rientrava. Durante gli Europei, sono rimasto impressionato dall'olandese Denzel Dumfries. Questo ragazzo è incredibile: attacca, difende ed è bravo tecnicamente. Ha lo stesso stile di Achraf Hakimi, che resta basso quando il Psg difende e avanza quando attacca. Senza buttarmi fiori addosso, penso di essere un buon terzino, e a volte esco da una partita felice con me stesso, ma quando vedo Hakimi, Dumfries o altri, mi dico che sono ancora lontano da ciò che alcuni sono in grado di fare".