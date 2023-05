Interpellato dall'edizione fiorentina de La Repubblica, il tecnico Claudio Ranieri dice la sua sulla finale di Coppa Italia di questa sera: “L’Inter è la squadra da battere ma Italiano ha fatto un ottimo lavoro e ha un bel giocattolo tra le mani. Gli faccio gli auguri e gli scongiuri di rito, nessuno è battuto in partenza”.

La mente lo riporta al '96, quando proprio sulla panchina della Fiorentina portò a casa il trofeo: "Noi non facemmo calcoli, volevamo fare bene pensando partita dopo partita. Era questa la nostra filosofia, non avevamo fissato traguardi. Io però sono competitivo e voglio vincere sempre, qualunque sia la posta in palio. Comunque quell’anno nemmeno dopo la vittoria contro l’Inter pensavo che di avere la vittoria in tasca, e lo dissi ai ragazzi, non dovevamo mollare. E alla fine meritammo di alzare la coppa".