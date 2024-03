"Classe, talento e deliziosi colpi di genio. Sono queste le caratteristiche che ha messo in campo Youri Djorkaeff nelle 127 presenze con l'Inter. L'ex attaccante compie oggi 56 anni. In nerazzurro si è contraddistinto anche per l'eleganza stilistica mostrata in tante delle sue reti messe a segno. Nel giorno del suo compleanno ripercorriamo la sua carriera in nerazzurro con alcune curiosità" si legge nella nota di Inter.it attraverso la quale il club nerazzurro augura buon compleanno all'ex nerazzurro, poi aggiunge un ricordo indelebile.

"Quello con la Roma è sicuramente l'istantanea che ogni tifoso visualizza nella propria mente appena pronuncia il suo nome. La sforbiciata con cui segnò un gol ai giallorossi diventò l'immagine dell'abbonamento della stagione 1997-98.I gol in totale sono stati 39, tra i tanti i tifosi ricordano con emozione il pallonetto sontuoso contro il Bologna, prossimo avversario dei nerazzurri nella gara che si giocherà il prossimo 9 marzo al Dall'Ara.

Djorkaeff in nerazzurro fu protagonista nella cavalcata della Coppa Uefa del 1998, vinta dall'Inter nella finalissima di Parigi contro la Lazio. Con la nazionale francese vinse nella stessa estate la Coppa del Mondo, a cui aggiunse anche il trionfo agli Europei nel 2000, nella finale vinta dai transalpini contro l'Italia".