Ciurria saluta Pordenone e ricorda gli ottavi di Coppa Italia con l’Inter: “Che serata!”

Una grande emozione giocare nella scala del calcio: la pensa così anche Ciurria, trequartista appena trasferitosi al Monza

Il duttile trequartista Patrick Ciurria saluta il Pordenone in direzione Monza. Attraverso il suo profilo Facebook, il fante ha voluto ricordare anche la storica apparizione a San Siro agli ottavi di Coppa Italia: "Caro Pordenone, è arrivato il momento di salutarci. Dopo 4 anni di lavoro, di soddisfazioni e di traguardi importanti, a partire dagli ottavi in Coppa Italia contro l’Inter, una serata storica, alla vittoria del campionato, alla semifinale play off e infine, la sofferta e meritata salvezza.