Un Triplete val bene una festa super, e pazienza se qualcuno ha avuto da ridire. Jack Grealish, centrocampista del Manchester City, è stato indubbiamente l'anima delle celebrazioni della formazione inglese dopo la conquista del Treble, dove si è reso protagonista anche di qualche episodio che ha scaturito delle critiche. Grealish, come riportato da TalkSPORT, fa capire però di non avere rimpianti: "È stato il più bel weekend della mia vita: perché non avrei dovuto festeggiare? Mi sono divertito: vivo un sogno, giocare nel miglior club del mondo, e ho appena vinto tutto, quindi perché non festeggiare?".

Anche se, prima del grande party, c'è stato un momento di commozione: "Alla finale di Champions c’era la mia famiglia: quando è finita la partita ho cominciato a piangere, pensando a loro. Ci ho messo quasi due ore per smettere. La festa? Sapevo cosa stavo facendo, anche se non avevo praticamente dormito da due giorni. Di solito non sono così, ma abbiamo fatto il Treble e probabilmente non lo rifaremo più. Avevo appena toccato l’apice della stagione più lunga della mia carriera, quindi me la sono goduta. E non sono certo stato l’unico. Ammetto che quando sono arrivato nel ritiro della Nazionale stavo ancora smaltendo la sbornia. Ci siamo fatti una dormita, mercoledì ci siamo allenati ma era chiaro che venerdì non avremmo giocato. Giovedì scorso mi sono ritrovato seduto nella mia stanza a riflettere, a ripensare all’intero weekend, a come mi fossi felice. E mi sono chiesto se avrei mai riprovato le stesse sensazioni".