Enzo Maresca ha definito la Serie A 2023-24 "intrigante e molto interessante dal punto di vista tattico". "L'anno scorso, del resto, tre italiane sono arrivate nelle finali europee e questa è una gran cosa. Sfortunatamente sono anche coincise con tre sconfitte, ma l'importante è arrivarci in finale", ha aggiunto il manager del Leicester City, parlando del calcio nostrano in esclusiva a Il Mattino.

E proprio ripensando alla passata stagione, Maresca ha inquadrato così l'impresa compiuta dal Manchester City, in cui è stato fidato assistente di Pep Guardiola: "E' stata una stagione incredibile per noi: riuscire a vincere la Champions e fare il triplete è tanta roba. Negli ultimi anni comunque la Premier ha qualcosa in più rispetto agli altri tornei europei: parlo anche come intensità e come ritmi".