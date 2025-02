"Nulla è eterno". Così Pep Guardiola dopo la prematura uscita di scena dalla Champions League del Manchester City, probabilmente giunto alla fine di un ciclo irripetibile a livello di trofei nella storia del club. Senza i Citizens, favoriti alla vigilia della competizione, il manager catalano punta su quattro squadre per la vittoria finale della Coppa: "Sicuramente il Real Madrid è favorito, come sempre - le sue parola in conferenza stampa -. Ma ci sono anche altre candidate che stanno facendo bene: penso al Liverpool che fino a qui sta facendo una buona stagione, il Barcellona pure sta facendo cose fantastiche e il PSG con Luis Enrique ha fatto un salto".