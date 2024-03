Intervistato dal quotidiano La Ragione, l'ex interista Bruno Cirillo ha parlato della sua situazione e delle similitudini con quanto avvenuto di recente a Pablo Daniel Osvaldo. "Quelle parole mi hanno toccato il cuore, per qualche istante mi hanno fatto tornare indietro nel tempo quando nei panni di Osvaldo c’ero io - afferma Cirillo - Solo chi ha vissuto momenti del genere può capire. La prima cosa che ho fatto è cercare un modo per contattarlo: vorrei scrivergli, dirgli qualche bella parola, dirgli di non mollare".

"Sono stato un periodo senza fare niente e inconsciamente ho iniziato ad avere paura di quello che sarebbe venuto dopo. Sono caduto in un burrone buio - racconta - Ora sto molto meglio rispetto a prima, ma continuo comunque a conviverci. Io questi momenti di panico li chiamo ‘i miei amici’. Ogni tanto si fanno vivi, stanno con me un’oretta, ci facciamo due chiacchiere e poi vanno via. Però adesso sono un altro Bruno, un po’ più forte e capace di gestirli".