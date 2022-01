Cirilli, le scuse all’Inter e a Doveri: “Ero a Bormio con Moratti e Facchetti, un onore”

Il comico e tifoso juventino è apparso in video dopo i tweet infamanti nei confronti del club nerazzurro e dell'arbitro della Supercoppa

Retromarcia di Gabriele Cirilli, comico televisivo e tifoso juventino, che dopo i tweet infamanti di mercoledì sera rivolti all'Inter, giocatori e Inzaghi inclusi, nonché allo stesso arbitro Doveri, è apparso in video per un "messaggio chiarificatore e di scuse. Durante la finale di Supercoppa fra Inter e Juve - ha spiegato - mi sono lasciato andare in termini inappropriati, infelici e fuori luogo. Chiedo scusa alla società dell'Inter, ai tifosi dell'Inter, ai giocatori, all'arbitro, a tutti indistintamente per questa mia caduta di stile. L'immagine pubblica è andata in conflitto con la sfera privata. Ironia della sorte: io sono sempre stato vicino al club dell'Inter. Sono stato anche ospite in un ritiro a Bormio insieme al presidente dei presidenti Moratti e all'elegantissimo Facchetti. Ho distribuito panini con bresaola ai tifosi dell'Inter e sono stato onorato di essere lì in quel momento in quel club ha blasonato. L'eccesso di passione ha prevalso. Porgo le mie scuse".