Dopo aver collezionato cinque punti in tre partite contro squadre di livello come Monza, Milan e Atalanta dal suo arrivo sulla panchina dell'Udinese, Gabriele Cioffi non ha intenzione di fermarsi sul campo della Roma, dove lo spauracchio ha un nome e un cognome: Romelu Lukaku. "La fisicità di Lukaku è ingestibile per la maggior parte dei difensori della Serie A - ha spiegato il tecnico dei friulani in conferenza stampa -. In generale, credo che la Roma abbia dei principi e noi dobbiamo gestirli".