Cile, Lasarte: “Rosso a Vidal, Sanchez ko… Mai vista una cosa simile”

Il commissario tecnico della Roja maledice la cattiva sorte: "Però la prestazione non è da buttare"

"Ho giocato a calcio per 18 anni e da tanto faccio l'allenatore: mai vista una partita del genere". Questa la delusione di Martin Lasarte dopo il ko interno con l'Ecuador che complica di nuovo il cammino del suo Cile verso il Qatar. La Roja, dopo lo svantaggio iniziale, ha subito una serie di eventi avversari impressionante, come il rosso a Vidal e gli infortuni di Mena, Sanchez e Sierralta. "L'Ecuador è una buona squadra, questo nessuno lo dice. Però quello che ci è capitato è incredibile e alla fine non siamo riusciti a fare punti. Parlare di assenze può sembrare una scusa, ma non lo è: senza Aranguiz, Pulgar, Brereton, Jimenez e poi tutti quelli che si sono fatti male durante il match... Senza contare altri che hanno dovuto fare i 90 minuti obbligatoriamente anche se in condizioni precarie come Medel. Eppure dico che abbiamo fatto il massimo e che la prestazione, nonostante tutta, non è da buttare".