Cile, Lasarte: “Ci avevano dato per morti, ma abbiamo saputo reagire”

Il c.t. della Roja orgoglioso per il successo in Paraguay che rilancia i suoi: "La 'generazione d'oro' non è morta e nemmeno gli altri"

Dopo il successo pesantissimo in Paraguay, Martin Lasarte ha commentato i 90 minuti di Asuncion con ovvia soddisfazione: "In questo gruppo ci sono valori che vanno al di là del talento - ha detto il c.t. del Cile -. Dettagli un po' dimenticati in questo calcio ma che sono fondamentali. Non abbiamo ancora fatto nulla, ma possiamo dire che adesso abbiamo tirato fuori la testa mentre stavamo per affogare. Ci avevano dato per morti e siamo stati bravi a reagire. La 'generazione d'oro' non è morta e nemmeno tutti gli altri".