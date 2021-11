Cile, Isla in quarantena per una settimana. Sanchez e Vidal: tamponi negativi

Il giocatore, asintomatico e negativo al tampone, è stato a stretto contatto con una persona risultata positiva al Covid-19

Come informa il corpo medico della Nazionale cilena, Mauricio Isla è stato a stretto contatto con una persona risultata positiva al Covid-19 prima di aggregarsi al gruppo del ct Martin Lasarte. Il giocatore del Flamengo, vaccinato, asintomatico e negativo al tampone, è stato messo in quarantena per una settimana, come previsto dalle norme sanitarie del paese sudamericano, è salterà il prossimo impegno verso Qatar 2022 contro il Paraguay. Il resto della delegazione, compresi gli interisti Alexis Sanchez e Arturo Vidal, è risultato negativo ai test effettuati.