Cile, Herrera: “Nella Roja rapporti sempre tesi”. E su Vidal e Sanchez ricorda…

L'ex portiere del Cile ricorda la spaccatura tra Arturo Vidal e Claudio Bravo

Vincitore di due Coppa America con la Roja, Johnny Herrera, intervistato da Chileocio.cl, è tornato a parlare della rottura ormai accaduta un paio di anni fa tra Arturo Vidal e Claudio Bravo dopo le dichiarazioni della moglie dell'estremo difensore che all'indomani della mancata qualificazione al Mondiale di Russia attribuiva al centrocampista oggi dell'Inter una parte di colpa non indifferente per via del suo comportamento extra campo. Le dichiarazioni di lady Bravo, non particolarmente apprezzate dall'interista e mai realmente chiarite, hanno creato uno scompenso anche all'interno dello spogliatoio come racconta l'ex portiere. "Il gruppo era diviso tra il nucleo storico denominato Banda Pitillo, quelli della Universidad de Chile e un paio di elementi della Universidad Catolica. Ai tavoli stanno sempre separati.