Il tour europeo della Nazionale cilena, in programma nella prossima finestra internazionale FIFA di marzo, aggiunge una nuova data: la squadra del neo ct Ricardo Gareca, che il 26 sarà impegnata nel test con la a Francia al Velodrome di Marsiglia, quattro giorni prima farà tappa al Tardini di Parma per sfidare in amichevole l'Albania. Un'occasione per Simone Inzaghi di vedere Alexis Sanchez, sempre se sarà tra i convocati, contro Benjamin Pavard e Kristjan Asllani.

🚨Fecha FIFA confirmada ✅



️ Además del compromiso ante Francia 🇫🇷, el próximo 22 de marzo, #LaRoja 🇨🇱 se medirá ante Albania 🇦🇱 en Parma, Italia.



@chilevision #SomosLaRoja pic.twitter.com/TcqOz4GTEv — Selección Chilena (@LaRoja) February 14, 2024