Cile, anche Lasarte si lamenta: “Rigore su Vidal? Netto”

Il c.t. della Roja non ci sta e sottolinea l'errore di arbitro e VAR che a detta sua è stato chiaro

Anche a Martin Lasarte, commissario tecnico del Cile, non è andato giù il mancato rigore accordato ai suoi dopo il presunto fallo subito dall'interista Vidal. "Non c'è dubbio che siamo stati danneggiati - ha detto dopo il ko col Brasile -. Devo abituarmi al fatto che la VAR non riesca a risolvere tutti i problemi, come accaduto già in Coppa America. Secondo me il rigore su Vidal c'era ed era netto. Per il resto, siamo calati un po' dopo una buonissima partenza, ma globalmente la prestazione c'è stata".