Cile, solo 0-0 in Ecuador. Vidal: “Punto molto importante, ora la Colombia”

L'interista vede il bicchiere mezzo pieno dopo lo 0-0 di Quito

"Sarebbe stato meglio fare tre punti, ma penso che il pareggio sia molto importante per noi viste le difficoltà che abbiamo avuto con il viaggio e i pochi giorni di riposo che abbiamo avuto". A margine dello 0-0 di Quito tra Ecuador e Cile, nel match di qualificazione verso Qatar 2022, Arturo Vidal vede il bicchiere mezzo pieno, senza rimuginare particolarmente per ciò che è stato ma guardando avanti: "E' ora di riposare e pensare alla Colombia, speriamo arrivi buon risultato per noi", ha concluso il Gurriero.