Cies – Spese sul mercato dal 2012, per l’Inter saldo negativo di 361 milioni

Comanda la graduatoria il Manchester United con un passivo di oltre un miliardo. Juventus e Milan davanti ai nerazzurri

L'ultimo report settimanale dell'Osservatorio calcistico del Cies classifica i club delle cinque principali leghe europee in base alla spesa netta per operazioni di trasferimento concluse nelle ultime dieci stagioni. Il Manchester United è in testa alla classifica con un saldo negativo di oltre un miliardo di euro, davanti a Manchester City e Paris St-Germain. Quattordici club inglesi sono tra i primi 20 club con la spesa netta per trasferimenti più negativa. Tra le italiane, in top 10 troviamo Juventus e Milan, rispettivamente sesta con un -561 milioni e settimo con -432 milioni. Tra le prime quindici squadre troviamo anche l’Inter, in undicesima posizione con un -361 milioni.